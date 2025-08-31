Выброшенная Солнцем плазма достигнет Земли в ночь на 2 сентября

Приближающаяся к Земле солнечная плазма приведет к интенсивным солнечным сияниям после удара по магнитосфере планеты в ночь на 2 сентября. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

Специалисты провели расчет для определения скорости выброса плазмы с Солнца и установили, что к Земле вещество перейдет в ночь на вторник, 2 сентября, между 23:00 и 24:00 по московскому времени.

По предварительным данным, она вызовет магнитную бурю уровня G3, каких не было на Земле около трех месяцев, с вероятностью в 20% повышения уровня до G4.

«В момент удара по магнитосфере и последующие несколько часов ожидаются интенсивные полярные сияния с нижней границей на широте 55 градусов», — говорится в сообщении.

Ученые подчеркнули, что точный прогноз этого природного явления можно сделать только за час до события.

Также они предупредили, что этот выброс плазмы в сторону Земли не последний. На Солнце сохранилась повышенная активность высшего уровня мощности.

Мощные вспышки на Солнце специалисты начали фиксировать в начале этой недели. Только во вторник, 26 августа, ученые заявили о четырех крупных выбросах плазмы.