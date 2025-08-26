На Солнце произошла четвертая за день сильная вспышка

Во вторник ученые зафиксировали на Солнце четвертую за день вспышку предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики.

Катаклизм уровня M1.0 на звезде в рентгеновском диапазоне зарегистрировали в 17:07 по московскому времени, продолжительность составила 45 минут.

Ранее 26 августа сообщалось о вспышках М3.3, М1.3 и М4.5.

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что активность Солнца за ночь возросла, поэтому вспышки самого высокого класса Х вероятны в течение суток.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Минимальный класс вспышки A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли, мощность при переходе к следующей букве увеличивается в 10 раз.

Вспышки зачастую сопровождаются сильными выбросами солнечной плазмы, облака которой способны провоцировать магнитные бури на Земле.

Ранее россиян предупредили о последствиях вспышек на Солнце.