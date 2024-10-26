Вспышка высшего уровня произошла на Солнце

На Солнце произошла вторая за двое суток вспышка высшего балла

Вторая вспышка высшего уровня произошла за двое суток на Солнце. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Новую вспышку высшего балла зарегистрировали на Солнце, уже вторую за двое суток», — сказал он.

Ученый отметил, что в крупном активном центре на поверхности небесного светила ранее фиксировали сильный взрыв уровня X3.3. Он напомнил, что это воздействие может стать причиной слабых магнитных бурь 26 октября.

Максимум новой вспышки зафиксировали примерно в 10:00 по московскому времени. Предварительный балл — X1.8, что меньше зарегистрированного ранее взрыва, но воздействие на планету может быть заметно сильнее.

По словам Богачева, ученые подтвердили выбросы солнечной плазмы в межпланетное пространство, приход этого вещества к Земле является главной причиной магнитных бурь.

Ранее астрофизики установили связь вспышек на Солнце с процессом перемещения магнитных полей.