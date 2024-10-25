Nature Astronomy: астрофизики установили связь вспышек на Солнце с процессом перемещения магнитных полей

Астрофизики из разных стран исследовали вспышки на Солнце, представляющие собой мощные взрывы в атмосфере. Итоги научной работы опубликовали в журнале Nature Astronomy, передает сайт therussiannews .

По данным исследователей, солнечные вспышки имеют связь с так называемым процессом «скользящего» перемещения линии магнитного поля в атмосфере. Для изучения этого явления специалисты задействовали спутник НАСА IRIS. Прибор делает снимки атмосферы Солнца примерно раз в две секунды.

Это помогло в мельчайших подробностях зафиксировать движение ядер, перемещающихся со скоростью до 2,6 тысяч километров в секунду.