Nature Astronomy: астрофизики установили связь вспышек на Солнце с процессом перемещения магнитных полей

Астрофизики из разных стран исследовали вспышки на Солнце, представляющие собой мощные взрывы в атмосфере. Итоги научной работы опубликовали в журнале Nature Astronomy, передает сайт therussiannews.
По данным исследователей, солнечные вспышки имеют связь с так называемым процессом «скользящего» перемещения линии магнитного поля в атмосфере. Для изучения этого явления специалисты задействовали спутник НАСА IRIS. Прибор делает снимки атмосферы Солнца примерно раз в две секунды.
Это помогло в мельчайших подробностях зафиксировать движение ядер, перемещающихся со скоростью до 2,6 тысяч километров в секунду.
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