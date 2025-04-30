Ученый Эйсмонт: в ближайшие годы магнитных бурь будет меньше

2025 год характеризовался пиковым периодом солнечной активности, когда магнитные бури становились более частыми и сильными. Однако в ближайшие годы ситуация изменится, заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с ОТР.
По его словам, сейчас солнечная активность пошла на спад.
«Мы идем уже к минимуму солнечной активности, который происходит после максимума примерно через пять с половиной лет. И следующий максимум случится примерно через 10 лет», — пояснил ученый.
Он также напомнил о рекордном уровне магнитных бурь, который наблюдался в 1859 году. Речь идет о Кэррингтонском событии. Тогда мощные вспышки на Солнце вызвали выброс плазмы, достигшей Земли менее чем за девять часов.
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