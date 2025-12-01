Вспышка высшего балла произошла на Солнце

На Солнце впервые за две недели произошла вспышка высшего балла X

Ученые зафиксировали на Солнце вспышку высшего балла Х во второй раз за две недели. Об этом в Telegram-канале сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Вспышки высшего уровня X возобновились на Солнце. Утром 1 декабря после перерыва в две недели на северо-восточном крае Солнца зарегистрировали новое событие балла X1.9», — заявили в пресс-службе ИКИ РАН.

Ученые отметили, что в активной области на левом краю светила сохранились запасы энергии. Они уточнили, что изначально изучаемый фрагмент прошел по обратной стороне и вновь вернулся в область зрения нашей планеты.

Также в южном полушарии Солнца есть область № 4294, которая может стать самой крупной в 2025 году. Если в ней начнутся взрывы, то декабрь войдет в историю солнечной физики, подчеркнули физики.

В ночь на 29 ноября на Солнце также произошли три вспышки класса М.