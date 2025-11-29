Ученые засекли на Солнце новые сильные вспышки

На Солнце снова зарегистрировали сильные вспышки. Об этом заявили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Активность на звезде возобновилась впервые за почти две недели. По словам ученых, в ночь на 29 ноября на Солнце произошло целых три вспышки класса М.

«Самой сильной стала первая из трех вспышек, произошедшая в 01:24 по Москве и классифицированная как M5.9. Это означает, что мощность события составила 59% от порога высшего бала X», — отметили астрономы.

Они добавили, что в таких мощных вспышках нет ничего неожиданного — их ожидали еще 28 ноября. По их словам, пока всплеск активности развивается по более мягкому сценарию, чем это происходило три недели назад.

«На этот раз ситуация выглядит чуть менее наряженной, но, с другой стороны, главные действующие лица прошлого спектакля еще находятся на обратной стороне звезды, а к Земле на разогрев пока выходят актеры второго плана», — добавили в лаборатории.

Ранее от Солнца оторвался протуберанец в 80 раз выше диаметра Земли. Мощный выброс плазмы произошел на обратной стороне звезды.