Врач Тарасова предупредила, что сухие завтраки могут негативно влиять на микробиом кишечника ребенка

Родители часто выбирают для своих детей сладкие сухие завтраки, такие как глазированные хлопья и каши быстрого приготовления. Однако специалисты предупреждают о возможных рисках для здоровья ребенка при частом употреблении такой пищи. По словам кандидата медицинских наук Ольги Тарасовой, сухие завтраки могут негативно влиять на микробиом кишечника ребенка. Об этом написал KP.RU .

Врач подчеркивает, что цельное зерно содержит пробиотические комплексы, полезные для кишечника, в отличие от «рафинированных» каш быстрого приготовления, которые лишены многих полезных слоев.

Частое употребление сухих завтраков также может привести к сокращению количества полезной микрофлоры в кишечнике. Это увеличивает риск развития нарушений обмена веществ, ожирения и диабета в будущем. Кроме того, высокий уровень сахара в таких завтраках может негативно сказаться на микрофлоре кишечника, увеличивая количество условно-патогенной флоры и снижая иммунную защиту организма.

Некоторые исследования связывают употребление большого количества сладкой ультрапереработанной пищи с повышенным риском развития бронхиальной астмы и других респираторных аллергозов. Поэтому важно следить за питанием ребенка, особенно если в семье есть риск аллергии.