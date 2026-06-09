Врач Тарасова предупредила, что сухие завтраки могут негативно влиять на микробиом кишечника ребенка
Родители часто выбирают для своих детей сладкие сухие завтраки, такие как глазированные хлопья и каши быстрого приготовления. Однако специалисты предупреждают о возможных рисках для здоровья ребенка при частом употреблении такой пищи. По словам кандидата медицинских наук Ольги Тарасовой, сухие завтраки могут негативно влиять на микробиом кишечника ребенка. Об этом написал KP.RU.
Врач подчеркивает, что цельное зерно содержит пробиотические комплексы, полезные для кишечника, в отличие от «рафинированных» каш быстрого приготовления, которые лишены многих полезных слоев.
Частое употребление сухих завтраков также может привести к сокращению количества полезной микрофлоры в кишечнике. Это увеличивает риск развития нарушений обмена веществ, ожирения и диабета в будущем. Кроме того, высокий уровень сахара в таких завтраках может негативно сказаться на микрофлоре кишечника, увеличивая количество условно-патогенной флоры и снижая иммунную защиту организма.
Некоторые исследования связывают употребление большого количества сладкой ультрапереработанной пищи с повышенным риском развития бронхиальной астмы и других респираторных аллергозов. Поэтому важно следить за питанием ребенка, особенно если в семье есть риск аллергии.