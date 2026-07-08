Врач Малышев отметил, что нетипичное поведение в бане или на пляже может говорить о начале обезвоживания

Жажда — это механизм, который помогает нам избежать обезвоживания. Однако иногда этот сигнал может быть недостаточно явным или его трудно заметить. Потеря даже нескольких литров воды из 48, содержащихся в теле взрослого человека, может представлять реальную угрозу, заявил ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии имени профессора В. Д. Малышева ИХ Пироговского Университета Анатолий Малышев в беседе с RuNews24.ru .

Организм человека на 60% состоит из воды, которая играет важную роль в обеспечении его жизнедеятельности. Вода покидает организм разными путями. Летом особенно актуально испарение через кожу и слизистые оболочки, которое усиливается при повышении температуры окружающей среды или тела. Также влага теряется при мочеиспускании и дефекации. Патологическими становятся потери при полиурии, диарее и рвоте.

Эксперт пояснил, что в норме жажда возникает в ответ на обезвоживание и мы устраняем ее, употребляя воду и пищу. Однако критическое состояние может развиться, если нарушен баланс между поступлением и потерей жидкости. Это происходит, когда человек не может сообщить о своих потребностях из-за возраста, заболевания или состояния, у него нет доступа к воде или потери жидкости превышают ее поступление, а также когда доминирующим симптомом является рвота, и вся выпиваемая жидкость сразу же теряется.

Малышев отметил, что при подозрении на обезвоживание важен контекст. Например, внезапная потеря сознания у молодого человека в кинотеатре вряд ли связана с обезвоживанием. А нетипичное поведение ребенка или пожилого человека в бане, на пляже или на спортивной площадке должно настораживать и вызывать опасения по поводу возможного обезвоживания.