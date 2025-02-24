Впервые за 2,5 месяца. Резкие перемены на Солнце поразили астрономов

На Солнце впервые за почти 2,5 месяца произошла вспышка максимального класса X. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, ее пик зафиксировали около 22:20 в воскресенье, 23 февраля, сообщило РИА «Новости» .

В лаборатории уточнили, что предварительно событие специалисты отнесли к категории X2.0. В последний раз столь мощная активность наблюдалась 8 декабря 2024 года. Астрономы связывают вспышку с резким увеличением солнечной активности, которое началось менее суток назад.

В воскресенье, 23 февраля, лаборатория также зафиксировала три последовательные вспышки уровнем ниже — их отнесли к среднему классу М. Астрономы пока не видят спада солнечной активности. Они также не исключили новых мощных всплесков.

Предположительно, вспышка появилась на западном краю звезды. Астрономы полагают, что это явление не окажет существенного воздействия на нашу планету. Лаборатория не стала ухудшать прогноз геомагнитной обстановки, она остается на безопасном уровне.

В конце прошлого месяца астрономы заметили на Солнце колоссальную корональную дыру. Явление может оказать негативное влияние на метеозависимых людей.