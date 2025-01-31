На Солнце заметили большую корональную дыру. Как это повлияет на нас?

Астрономы заметили большую корональную дыру на Солнце, повернутую к Земле

Астрономы заметили, что Солнце поворачивается к Земле большой корональной дырой. Об аномалии рассказали в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Речь идет об участке Солнца с разомкнутым магнитным полем. Через дыру в космическое пространство выходит горячий газ из короны.

Некоторые ученые обратили внимание на то, что она занимает по меньшей мере десятую часть видимой поверхности солнечного диска.

По словам астрономов, это необычное явление приведет к усилению солнечного ветра и значительным волнениям в земном геомагнитном поле, что может сказаться на состоянии метеозависимых людей.

Глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и физики Федерального научного центра имени Сергея Кириллима и Ивана Шафараевича Сергей Богачев ранее предупредил о гигантской корональной дыре на Солнце, которая может спровоцировать магнитные бури.