На видео сняли мощную вспышку на Солнце с ярким взрывом

XRAS опубликовала видео с мощной вспышкой на Солнце с ярким взрывом

На Солнце случилась мощная вспышка с ярким взрывом. Видео с красивым космическим событием опубликовала пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

«Красивая вспышка на Солнце примерно час назад. На левом краю звезды с обратной стороны выходит крупная группа пятен», — заявили ученые в подписи под видео.

Ранее в XRAS сообщили, что 7 и 8 мая будет повышенная геомагнитная активность из-за ускорения солнечного ветра вблизи Земли. Вероятность магнитной бури в каждый из дней — примерно 1/3. Такой же шанс, что будут слабые геомагнитные колебания или поле Земли останется спокойным.

Следующий период возмущений, вероятно, более сильный, ожидается с 15 по 18 мая. Пока солнечная активность низкая, но к концу недели число вспышек может вырасти из-за выхода к Земле крупных групп пятен.