Водоемы испарятся, а люди начнут задыхаться. В Японии назвали точную дату конца света

Earth Sky: ученые заявили, что конец света может наступить в 1 000 002 021 году

В Японии исследователи из Университета Тохо совместно с учеными НАСА рассчитали предполагаемую дату исчезновения жизни на Земле. Об этом сообщил портал Earth Sky .

Специалисты изучили солнечную активность и создали модель апокалипсиса на основе данных физики и геологии. Они выяснили, что светило будет расти в размерах из века в век. И этот процесс никак не остановить.

На Земле будет повышаться температура, из-за чего высохнут реки, моря и океаны. Люди начнут задыхаться от жары, но они, вероятно, погибнут еще раньше, чем испарятся все водоемы.

По прогнозам ученых, конец света наступит в 1 000 002 021 году. При этом они успокоили людей, заявив, что шанс на выживание все же имеется.

Во-первых, человечество может успеть переселиться на новые планеты. И, как вариант, люди создадут специальные герметичные убежища с контролируемой средой, чтобы пережидать солнечные штормы.

Ранее католический священник Сергей Тимашов успокоил верующих, опасающихся конца света после смерти папы римского Франциска. По его словам, нужно доверять не частным мнениям, которые выдают за пророчества, а написанному в Библии.