Россиянам объяснили пророчество о конце света после смерти папы римского

Верующим не стоит опасаться конца света после смерти папы римского Франциска из-за пророчества о папах. Об этом aif.ru заявил католический священник Сергей Тимашов.

По его словам, к перечисляющей всех понтификов от Средних веков книге XII века нужно относиться скептически. Тимашов призвал верующих доверять лишь написанному в Библии.

«Бог сказал нам все в Библии. Все остальное — какие-то частные мнения, которые выдают за пророчества. Нет никаких оснований считать, что сейчас будет иначе. Господь на кого-то укажет кардиналам, и будут выборы нового папы», — подчеркнул священник.

Ранее в Сети опубликовали первые фотографии папы римского Франциска в открытом гробу. На понтифике было богослужебное облачение — митра, красная литургическая мантия и четки.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что смерть Франциска в пасхальные дни стала особым знаком.