«Вифлеемская звезда» снова вспыхнет в 2026 году

Астрономическое явление «Вифлеемская звезда» можно будет наблюдать в ночь на 7 января 2026 года. Этому способствует выстраивание планет в одну линию с Солнцем, сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые отметили, что впервые с осени 2019 года все три ближайшие к Солнцу планеты — Меркурий, Венера и Марс — сойдутся в его окрестностях. В рождественскую ночь их выстраивание будет максимально плотным.

«В канун Рождества (в ночь с 6 на 7 января) Солнце, Венера и Марс практически сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду», — подчеркнули в ИКИ РАН.

Кульминация явления будет наблюдаться 22 января. В этот день три планеты образуют с Солнцем почти правильную ромбовидную фигуру. Потом она начнет быстро распадаться. Первым отойдет Меркурий, в течение февраля то же самое произойдет с Венерой и Марсом.

По прогнозам астрономов, следующее аналогичное схождение планет будет только в 2038 году.

В ноябре во многих российских регионах наблюдали полярное сияние. Наибольшую активность явления фиксировали в Восточной Сибири.