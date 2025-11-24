Магнитные бури принесут полярные сияния в европейские регионы страны

ИКИ РАН: в центральных регионах России будут видны полярные сияния

Мощная зона полярных сияний достигла широт Москвы и продолжает расширяться в сторону европейской части России. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук в Telegram-канале .

Спутники зафиксировали резкий рост скорости и температуры солнечного ветра в околоземном пространстве. Нижняя граница аврорального овала опустилась до широты 55 градусов, где расположены Москва, Казань и Нижний Новгород.

«Магнитных бурь пока нет, но они обычно развиваются с запаздыванием в несколько часов», — уточнили в лаборатории.

Ученые прогнозируют приход сияний в центральные европейские регионы через три-четыре часа. Наибольшая интенсивность явления в настоящее время сосредоточена в районах Восточной Сибири.

Специалисты отмечают хорошие шансы сохранения яркости сияний к моменту их появления над Европейской Россией. Причиной необычного явления стало воздействие корональной дыры на Солнце.

Ранее в Швейцарии на фоне сильных морозов в небе показался яркий круг света, обрамляющий Солнце. В небе показалось гало с полумесяцем.