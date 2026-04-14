В Забайкалье нашли новые перспективные месторождения нефти и газа

ИНГГ СО РАН: в Забайкалье нашли перспективные месторождения нефти

На территории Ононской впадины могут располагаться перспективные месторождения нефти и газа. Специалисты выявили запасы углеводородов с помощью современных технологий, сообщили в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.

По подсчетам специалистов, на территории Ононской впадины могут находиться месторождения нефти с запасами до 78 миллионов тонн и газа с запасами до 7,9 миллиарда кубометров.

Ученые определили месторождения с помощью электромагнитных зондирований и газовой хроматографии. Углеводородный потенциал Ононской впадины также подтвердили геолого-структурные и геодинамические данные.

В институте выразили надежду, что полученную информацию учтут при реализации программы газификации региона.

