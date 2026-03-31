Студенты нашли способ использовать отходы нефти в производстве дорожных покрытий

Студенты из Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова предложил способ применения полимерных и нефтесодержащих отходов в строительстве дорог.

В новой модели полиэтилен объединяется с битумом, формируя внутри асфальтобетона армирующую полимерную сетку. Это делает покрытие прочнее, эластичнее, устойчивым к перепадам температур и влаге, а опасные компоненты надежно «запираются» в материале, не попадая в окружающую среду. Такой подход позволит одновременно перерабатывать трудноутилизируемые отходы и улучшать эксплуатационные характеристики дорожного покрытия.

Кроме того, в отличие от традиционных способов обращения с отходами, например, захоронения или сжигания, использование вторичных ресурсов в строительстве позволит сократить выбросы парниковых газов и уменьшить нагрузку на полигоны.

«Вовлечение отходов во вторичный оборот — один из ключевых принципов экономики замкнутого цикла. Использование отходов в строительстве позволяет не только снижать нагрузку на окружающую среду, но и создавать востребованную продукцию с улучшенными характеристиками. РЭО поддерживает подобные решения и их практическое применение», — отметили в пресс-службе РЭО.

Разработка представлена в сборнике тезисов второй научной конференции «Экономика замкнутого цикла. Молодежный взгляд», который выпустил РЭО совместно с Российским университетом дружбы народов. В сборник вошли лучшие студенческие исследования, посвященные в том числе переработке отходов и внедрению экологических технологий.