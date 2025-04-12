«Рекордные 130 дней». Врачи удалили американке пересаженную свиную почку

В США врачи удалили свиную почку женщине, прожившей с ней рекордные 130 дней

Жительница Алабамы прожила рекордные 130 дней с почкой свиньи, но пересаженный орган пришлось удалить. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Врачи пересадили 53-летней Товане Луни генетически модифицированную свиную почку осенью 2024 года. Первое время она себя хорошо чувствовала и даже смогла вернуться домой.

Женщина фактически установила рекорд по продолжительности жизни людей, которым провели ксенотрансплантацию. Человеческую почку ей нельзя было пересадить из-за уровня антител в организме, которые превысили все допустимые показатели.

В конце марта иммунная система Луни дала сбой. На 131-й день врачам пришлось удалить чужеродный орган. Женщина теперь снова живет на диализе.

Луни стала пятой пациенткой в США, которой провели такую экспериментальную операцию. Ее предшественники не смогли прожить с чужеродным органом больше двух месяцев.

В начале года телеканал Fox 32 Chicago сообщал, что Луни прожила с органом свиньи 61 день.