В США воссоздали лютоволков из «Игры престолов»

Американские ученые из Colossal Biosciences воссоздали одного из самых больших волков в истории — «ужасного волка». Об этом сообщили на сайте биотехнологической компании.

Этот вид волка вымер более 12 тысяч лет назад. Широкую известность под названием «лютоволк» он получил благодаря сериалу «Игра престолов». Ученые смогли воссоздать животное по образцу расшифрованного ДНК, обнаруженного в окаменелых останках. Это был непростой и длительный процесс.

По словам главного научного сотрудника компании Бет Шапиро, специалисты взяли клетки серого волка, отредактировав его геном 20 раз. Внимание акцентировали на таких его чертах, как крупный размер, мощная мускулатура и белая шерсть.

После этого модифицированные клетки поместили в яйцеклетки домашних собак — помеси крупных гончих. Так на свет появились трое волчат — самцов назвали Ромулом и Ремом, а самочке дали имя Кхалиси. Все они живут на засекреченной территории в США. Исследование продолжается.

Генетик, завлабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Газете.ru», что ученые в США не воссоздали лютоволка, а получили гибрид ужасного и современного волка.

Ранее ученые Colossal Biosciences вывели новый вид мышей с фенотипом вымершего шерстистого мамонта.