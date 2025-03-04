«Маленькие шаги». Ученые вывели «шерстистую мышь» ради возрождения вымерших мамонтов

«Шерстистую мышь» создали для возрождения вымершего млекопитающего, об этом сообщила американская компания, которая занимается этим проектом. Ученые надеются проверить теорию о связи между определенными цепочками ДНК и физическими чертами, свойственными шерстистому мамонту, который вымер около четырех тысяч лет назад. Компания планирует представить первого детеныша шерстистого мамонта в 2028 году.

«Шерстистая мышь Colossal — это генетически модифицированная мышь, обладающая фенотипами, похожими на фенотипы шерстистого мамонта, которые помогают им выживать в холодном климате… Маленькие шаги к созданию мамонта», — сообщила компания в соцсети X.

В июне на севере Якутии обнаружили тушу годовалого мамонтенка. Вес находки составляет более 100 килограммов, ее возраст составляет около 50 тысяч лет.