«Маленькие шаги». Ученые вывели «шерстистую мышь» ради возрождения вымерших мамонтов
CNN: ученые вывели «шерстистую мышь», чтобы возродить мамонтов
Ученые биотехнологической компании Colossal Biosciences вывели новый вид мыши, обладающий фенотипом вымершего шерстистого мамонта. Животное получило название «шерстистая мышь», сообщил телеканал CNN.
«Шерстистую мышь» создали для возрождения вымершего млекопитающего, об этом сообщила американская компания, которая занимается этим проектом. Ученые надеются проверить теорию о связи между определенными цепочками ДНК и физическими чертами, свойственными шерстистому мамонту, который вымер около четырех тысяч лет назад. Компания планирует представить первого детеныша шерстистого мамонта в 2028 году.
«Шерстистая мышь Colossal — это генетически модифицированная мышь, обладающая фенотипами, похожими на фенотипы шерстистого мамонта, которые помогают им выживать в холодном климате… Маленькие шаги к созданию мамонта», — сообщила компания в соцсети X.
В июне на севере Якутии обнаружили тушу годовалого мамонтенка. Вес находки составляет более 100 килограммов, ее возраст составляет около 50 тысяч лет.