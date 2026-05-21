В США стартап Bexorg научился тестировать лекарства на «живом» мозге доноров

Разработчики биотехнологического стартапа Bexorg решили расширить масштабы деятельности и привлекли инвесторов к своей системе изучения лекарств от болезни Альцгеймера, деменции и других недугов на живом головном мозге. Об этом сообщил журнал Science .

Стартап в течение пяти лет выращивал и изучал с помощью собственных машин для поддержания жизнедеятельности мозга — BrainEx — головной мозг. Таких образцов у компании более 700.

«Bexorg может делать биопсию мозга и выяснять, как долго лекарство остается в клетках, достигает ли оно своей молекулярной цели и есть ли какие-либо побочные эффекты», — говорится в материале.

Разработчики рассказали, что такая система обеспечивает более реалистичные условия для тестирования лекарств, чем клетки в пробирке или лабораторные животные.

Компания закупает органы в центрах трансплантации. Ученые пояснили, что мозг лишен сознания. В нем поддерживается лишь клеточная активность, поэтому нет нарушений этических норм.

Один из партнеров Bexorg, фармкомпания Biohaven, уже запускает клинические испытания препарата, призванного увеличить выработку энергии в пораженном болезнью мозге. Как отметил главный научный сотрудник Biohaven Брюс Кар, технология соответствует всем заявленным характеристикам. Кроме того, эта система может сократить годы и миллионы долларов, которые обычно тратятся на разработку лекарств.

