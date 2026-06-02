В Румынии нашли клад с золотыми ожерельями бронзового века

В румынском уезде Прахово кладоискатель обнаружил клад с золотыми ожерельями бронзового века, а также двумя небольшими топорами и железными деталями. Об этом сообщило издание Heritage Daily .

Копатель нашел клад недалеко от города Урлаци с помощью металлоискателя. Он сразу сообщил о находке местным властям. Кладоискатель нашел сокровище на склоне холма.

По мнению археологов, возраст клада составляет около трех тысяч лет. Эта находка способна перевернуть современные представления о доисторическом прошлом.

«Среди найденных предметов были три золотых кольца для шеи общим весом 320 граммов, три железных кольца, две небольшие косы и бронзовый браслет. Находки были отправлены на экспертизу в Историко-археологический музей Праховы», — уточнили в публикации.

Археолог Алин Фрункулеаса назвал эту находку особенной. Он отметил, что найденные артефакты относятся к периоду между поздним бронзовым веком и ранней частью железного века. Их датировка представляет собой сложную задачу для ученых.

Археологи уже выдвинули две версии относительно клада. По первой из них, это ритуальное жертвоприношение, а по второй — так пытались спрятать ценности от какой-либо угрозы. После завершения реставрационных и исследовательских работ артефакты выставят в музее Праховы.

