В Москве нашли клад с серебряными монетами XVI–XVII веков
На Берсеневской набережной в Москве нашли уникальный клад серебряных чеканных монет. Об этом в своем телеграм-канале рассказала министр культуры России Ольга Любимова.
Артефакт обнаружили в здании Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, находящемся в историческом ансамбле палат Аверкия Кириллова.
«В ходе реставрации, проводимой АО „МНРХУ“ по заказу Минкультуры России, в жилых покоях на втором этаже был обнаружен керамический сосуд с серебряными чеканными монетами», — написала она.
Клад, датированный рубежом XVI–XVII веков, содержит около 20 тысяч монет. Эксперты скоро определят их точное количество и научную ценность.
В феврале прошлого года в Нидерландах раскопали клады с «деньгами дьявола». Ученые нашли тайники с золотыми и серебряными монетами раннего Средневековья (VII век) возрастом 1300 лет в районе деревни Хензинге. Некоторые из них чрезвычайно редкие.