В Москве нашли клад с серебряными монетами XVI–XVII веков

На Берсеневской набережной в Москве нашли уникальный клад серебряных чеканных монет. Об этом в своем телеграм-канале рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Артефакт обнаружили в здании Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, находящемся в историческом ансамбле палат Аверкия Кириллова.

«В ходе реставрации, проводимой АО „МНРХУ“ по заказу Минкультуры России, в жилых покоях на втором этаже был обнаружен керамический сосуд с серебряными чеканными монетами», — написала она.

Клад, датированный рубежом XVI–XVII веков, содержит около 20 тысяч монет. Эксперты скоро определят их точное количество и научную ценность.