НИИ полимеров имени академика В. А. Каргина, входящий в госкорпорацию Ростех, создал отечественный анаэробный герметик «Анатерм-509» для автомобильной промышленности. Об этом сообщил сайт Ferra.ru .

Новый состав предназначен для замены импортных материалов на автоматизированных производственных линиях. Он служит для фиксации и уплотнения неподвижных разъемных соединений из металлов и сплавов, в том числе фланцевых и болтовых, а также подходит для двигателей внутреннего сгорания.

Нанесение выполняют промышленные роботы или манипуляторы по заданной траектории, контролируя расход и толщину шва. Герметик сохраняет рабочие свойства при температурах от −60 до +150 градусов и успешно прошел 200 циклов испытаний на термошок. Для деталей со слабым сцеплением и большими зазорами специалисты создали активаторы, ускоряющие затвердевание.