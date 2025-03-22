«Возврата не будет». Москвичам рассказали, когда наступит автомобильная весна

Потепление в столичном регионе — всерьез и надолго, возврата к снегу и заморозкам не будет. Когда москвичам стоит переобувать своих железных коней, Регине Ореховой на стриме 360.ru рассказал метеоролог Евгений Тишковец.

Вверх по температурной лестнице

«По сути, переживаем последние дни с заморозками, это придется как раз на эти выходные, и дальше мы поднимаемся по температурной лестнице только вверх. <…> С 25 марта в Москве наступит так называемая автомобильная зима, когда среднесуточная температура воздуха станет выше отметки +5 градусов и назад дороги уже не будет», — рассказал Тишковец.

Метеоролог отметил, что на следующей неделе дорожное полотно будет в «сносном» состоянии, не будет гололедиц, зарядов снега. Дожди могут быть, но в жидкой фазе с достаточно высоким температурным режимом. Поэтому можно планировать мероприятие в последней, заключительной пентаде марта на переобувку автомобилей.

Метеоролог отметил, что зима была бесснежная, и это негативно скажется на аграрном секторе и на уровне грунтовых вод. Оставшаяся часть весны и лето будут в среднем на два-три градуса превышать климатическую норму. Дефицит осадков составит 10-30% в центральной части страны, и 40-50% в зоне Черноземья.