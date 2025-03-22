«Возврата не будет». Москвичам рассказали, когда наступит автомобильная весна
Тишковец: с 25 марта в Москве наступит автомобильная зима
Потепление в столичном регионе — всерьез и надолго, возврата к снегу и заморозкам не будет. Когда москвичам стоит переобувать своих железных коней, Регине Ореховой на стриме 360.ru рассказал метеоролог Евгений Тишковец.
Вверх по температурной лестнице
«По сути, переживаем последние дни с заморозками, это придется как раз на эти выходные, и дальше мы поднимаемся по температурной лестнице только вверх. <…> С 25 марта в Москве наступит так называемая автомобильная зима, когда среднесуточная температура воздуха станет выше отметки +5 градусов и назад дороги уже не будет», — рассказал Тишковец.
Метеоролог отметил, что на следующей неделе дорожное полотно будет в «сносном» состоянии, не будет гололедиц, зарядов снега. Дожди могут быть, но в жидкой фазе с достаточно высоким температурным режимом. Поэтому можно планировать мероприятие в последней, заключительной пентаде марта на переобувку автомобилей.
Метеоролог отметил, что зима была бесснежная, и это негативно скажется на аграрном секторе и на уровне грунтовых вод. Оставшаяся часть весны и лето будут в среднем на два-три градуса превышать климатическую норму. Дефицит осадков составит 10-30% в центральной части страны, и 40-50% в зоне Черноземья.
Погода на выходные
В ночь на субботу через Москву пройдет слабовыраженный холодный атмосферный фронт, отмечается натекание облачности и возможны небольшие осадки в смешанной фазе. Ночью в Москве температура будет колебаться в районе нулевой отметки, по области от -3 на севере до +2 на юге.
«С наступлением светлого времени суток погодой станет править южное крыло скандинавского антициклона, поэтому москвичей ждет в субботу солнечная погода без осадков, однако из-за адвекции более холодного воздуха дневная температура станет ниже, чем сегодня, и в столице будет +3…+6, по области от +2 до +7, и свежий, слегка порывистый северо-восточный ветер», — рассказал Тишковец.
В воскресенье в условиях малооблачной погоды ночью подморозит до -2…-5 градусов. Днем потеплеет до +4…+7. Эксперт рассказал, что в начале следующей недели пойдет уверенный рост температурного режима.
«Буквально вчера у нас случилось так называемая астрономическая весна, сегодня наступила климатическая., <…> впереди нас ждет 25-го числа автомобильная весна. То есть мы соберем весь букет весен и пойдем уверенно вперед только за хорошим плюсом, за хорошей весенней погодой. <…> Таких возвратов, которые мы пережили буквально накануне, уже не будет», — подчеркнул Тишковец.