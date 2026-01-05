В России создадут экспресс-тест для ранней диагностики рака

ТАСС: в России в течение трех лет создадут экспресс-тест для выявления рака

Уникальная тест-система, созданная на основе ферментов морских микроорганизмов, позволит быстро выявлять онкологические заболевания. Ее планируют запустить в производство в ближайшие три года. Об этом ТАСС сообщила директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева.

«Лаборатории Передовой инженерной школы (ПИШ) работают над созданием ферментной тест-системы для экспресс-определения раковых заболеваний. Совместно с ТИБОХ ДВО РАН были найдены уникальные морские микроорганизмы, бактерии из природных источников, способные продуцировать сильные ферменты щелочной фосфатазы», — рассказала она.

Эти ферменты используются в тест-системах для ранней диагностики рака. Сейчас проводятся доклинические исследования, которые планируют завершить в течение двух лет. Текутьева сообщила, что ученые создали технологию синтеза этих ферментов в биореакторах.

«На базе этих исследований создается полный производственный цикл: выращивание микроорганизмов, очистка и выделение ферментов. В настоящее время работа перешла к этапу создания самой тест-системы», — отметила она.

Собеседница подчеркнула, что изделие, будучи медицинским, проходит обязательные этапы проверки.

Сейчас проходят доклинические испытания, которые завершат в течение двух лет. Затем, еще через год, начнутся клинические тесты. После этого технология будет готова к производству и внедрению в экспресс-тесты.

