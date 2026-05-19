В России разработали сверхэффективный сорбент для очистки воды

Российские ученые при участии французских коллег создали новый материал для сверхэффективной очистки воды от ядовитых ионов меди. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Российского научного фонда.

Новый сорбент в 14 раз превосходит активированный уголь и за два часа удаляет из воды 99% меди. Его получают при комнатных условиях из кремнезема и клея в одну стадию. При производстве используется минимум ресурсов.

Медь — один из самых токсичных тяжелых металлов. Ее содержание в воде может значительно превышать норматив — один миллиграмм на литр — из-за недостаточно эффективной очистки на предприятиях.

При работе материала медь осаждается на его поверхности в виде нерастворимых соединений. Повышение температуры до 40 градусов улучшает очистку, что позволит использовать сорбент для горячих промышленных стоков.

«Наиболее эффективно процесс протекает в кислой и нейтральной среде, где удаляется 99% меди», — рассказал один из авторов разработки — Шаназ Аммаев.

В будущем ученые планируют адаптировать сорбент для извлечения ртути, кадмия, свинца и радиоактивных атомов.

