Сегодня 07:00 Что нужно знать о воде, которую вы пьете: способы проверки и советы экспертов Химик Поваров объяснил, меняется ли состав воды из крана в водопроводных трубах

Набирая воду из-под крана, можно подумать, что, если в ней нет никаких взвесей, осадка, она прозрачная и ничем не пахнет, — все безопасно и в дополнительном очищении она не нуждается. Однако это далеко не всегда так. Как проверить качество воды в квартире и загородном доме, каким тестам верить и на что влияют жесткость и pH, разбирался 360.ru.

Трубы могут повлиять на воду? Качество воды определяют по четырем показателям ГОСТа: мутность, запах, наличие органических и неорганических примесей. Если вода идет по пластиковым трубам, ее химический состав не меняется, рассказал 360.ru сотрудник Санкт-Петербургского горного университета, доктор химических наук Владимир Поваров. Изменится он может только, если «состояние труб непотребное». На вкус вода никак не должна ощущаться. Если она не прозрачная, а мутная — это тоже повод насторожиться. То же самое касается запаха: если жидкость отдает хлоркой, запахом металла или тухлых яиц, она не соответствует санитарным нормам.

Основные показатели по СанПиН и ГОСТ: в воде не должно быть микроорганизмов;

содержание тяжелых металлов, нитратов, токсичных веществ не превышает предельно допустимых концентраций;

цветность воды не более 20 градусов платино-кобальтовой шкалы — значение соответствует едва заметной желтовато-коричневой окраске, человеческий глаз считает такую воду прозрачной;

мутность не выше 1,5-2 миллиграмма на литр — на вид вода прозрачная;

железо до 0,3 миллиграмма на литр, малое содержание хлора — их запах и вкус не ощущается. Щелочная вода действительно полезна? Кислотность, то есть pH воды, должна быть в пределах 6,0-9,0 (оптимально 6,5-7,5) — человеческие рецепторы ощущают такую воду свежей, нейтральной, без вкуса. При приближении к 8,5-9,0 жидкость приобретает легкий минеральный привкус.

«Вода с показателем 8 напоминает морскую: если человек ее глотнул, то не умрет. Показатель 6 — это дождевая вода, от нее тоже никто не умер. Но если потреблять такую жидкость длительное время, это приведет к негативным последствиям, например диарее и другим пищеварительным расстройствам», — объяснил Поваров. Кислотность можно определять метрическими полосками или по стакану черного чая. При вливании в него воды из крана раствор посветлеет — значит, вода слишком кислая, а если потемнеет — щелочная. В последнее время все чаще можно услышать, что питьевую воду нужно ощелачивать. Поваров при этом указывает — вода из скважин, например из Ессентуков или другая лечебная, действительно щелочная. Если выпить такую жидкость при изжоге, может стать легче, однако не всем и не всегда. Дело в том, что организм самостоятельно регулирует pH крови и органов, из-за чего в желудке благодаря соляной кислоте вода снова становится нейтральной. Постоянное употребление щелочной жидкости может даже нарушить пищеварение.

Жесткая вода — друг или враг? Жесткость — еще один важный показатель, по которому определяют качество воды из крана. Она не должна превышать 7,0 миллимоль на литр (или миллиграмм-эквивалент на литр). На практике параметр определяют с помощью обычного мыла. Мягкая вода плохо смывает мыло с рук, после остается ощущение, что руки еще немного мыльные. Жесткая вода хорошо смывает мыло, однако она вредна для техники. Ее можно опознать и по накипи в чайниках — электрических или обычных, а также на сантехнике — налет очень быстро собирается на кранах и душевых лейках. Известно, что жесткая вода губительна для стиральных машин, поэтому хозяйки часто используют смягчители, чтобы техника служила дольше. Определить жесткость воды можно не только по технике, а еще и по специальным тест-полоскам, которые действуют как индикаторы. Они могут определять содержание магния и кальция в жидкости и имеют инструкцию с цветом и пояснениями. Продаются на маркетплейсах и стоят недорого. «Жесткая вода и человеку не шибко полезна, потому что с возрастом обмен веществ меняется и можно словить камни в почках», — добавил Поваров.

Минерализация воды Еще одно популярное мнение — после фильтрации воду нужно минерализовать. Поваров отметил, что многое зависит от фильтров. «Есть те, которые направлены на фильтрацию воды от органических соединений, другие — на удаление смол, металлов и так далее. В принципе, дистиллированную воду всегда минерализуют. Весь мир так живет. Те, кто отдыхал в Арабских Эмиратах, пили минерализованную воду — там другой нет», — объяснил химик. Как выбрать фильтр для воды в квартиру Выбор фильтра зависит от того, какой показатель в воде из крана сильно превышен. Для этого следует сделать лабораторный анализ. «Если предельные концентрации превышены в два-три раза, никакой фильтр не поможет. Нужно действовать обратным осмосом, но тогда концентрации всех остальных веществ тоже снизятся», — рассказал 360.ru эколог, гидрогеолог Жора Каваносян.

Интересно Обратный осмос — это передовая технология очистки воды, при которой она под давлением проходит через полупроницаемую мембрану, которая задерживает до 99% всех растворенных примесей, включая соли жесткости, тяжелые металлы, бактерии и вирусы.

Если есть возможность, Баташев посоветовал поменять старые трубы на новые пластиковые хотя бы в зоне доступности квартиры. «Уже этот шаг значительно улучшит качество воды», — подчеркнул Каваносян.

Как паводки влияют на воду в колодцах На дачах и в загородных домах вода поступает из скважины, колодца или общего водопровода, который подводят к жилым постройкам. Владельцам такой недвижимости весной, как никогда, важно следить за качеством воды, так как уровень грунтовых вод может подниматься за счет таяния снега, дождей или подтоплений. «Когда выпадают осадки или тает снег, уровень грунтовых вод повышается. Он может затронуть туалеты на участках открытого типа. В подземные воды могут попасть нитриты, нитраты, вся азотная группа — и это все может оказаться в колодце», — рассказал Каваносян.

Эколог Анатолий Баташев отмечает — многое зависит от глубины колодца и от того, как хорошо его сделали. Если он неглубокий, его герметизировали, то даже половодье не затронет постройку. Если же колодец очень глубокий, он может достичь глубоких подземных вод, из-за чего в него могут попасть примеси, уточнил собеседник 360.ru.

Интересно Если водоснабжение участка осуществляется поверхностным способом, когда люди кинули насос с фильтром в водоем — озеро или реку, то в водоснабжение может попасть смыв с поверхности. Таким образом в воду попадет все, что накопилось за зиму, например автомобильные выхлопы, которые снег впитал в себя.

Каваносян порекомендовал в условно опасные времена проводить лабораторный анализ воды из колодца. Для этого достаточно 1,5 литра жидкости. «Лучше выбирать бутылку из темного стекла. Но если ее нет, можно использовать обычную пластиковую. В нее следует налить воду из колодца без пузырьков, немного сжать емкость, закрутить крышку и в течение четырех часов отвезти в лабораторию. Там жидкость проверят на предельно допустимые концентрации для питьевой воды», — объяснил эколог. Результат присылают с небольшим комментарием: если есть превышения, дают рекомендации, какой фильтр установить. Перед заселением в новый дом, по мнению специалиста, стоит делать такой анализ, а далее хотя бы раз в два года, а на даче — один раз в год.

Как определить качество воды из колодца самостоятельно Если налить воду в стакан и дать жидкости отстояться, то на дне не должно ничего образоваться, отметил Каваносян. Если же есть красные хлопья на дне, это означает, что в воде много железа в двухвалентном состоянии. При окислении оно превращается в трехвалентное состояние — в эти самые хлопья. По накипи в чайнике можно определить, насколько вода жесткая, а если со временем начинают разрушаться зубы, продолжил он, это значит, в питьевой воде превышено содержание фтора. Также нужно обращать внимание на запах, мутность, осадок и вкус. В идеале вода не должна никак пахнуть, быть мутной или определенного цвета, давать осадок, иметь вкус. Она должна быть прозрачной и нейтральной. Однако не всегда человек может на глаз определить, что с жидкостью что-то не так.

«Люди, которые живут возле крупных производств, могут адаптироваться и привыкнуть к определенному составу воды. Если посторонний человек начнет пить такую жидкость, он получит расстройство ЖКТ», — добавил Баташев. Также человеческие рецепторы могут не распознать в воде такие вредные вещества, как микропластик. Однако Каваносян успокоил — на данный момент нет никаких исследований, которые бы говорили, что это опасно. «Микропластик есть в любой воде. И чтобы от него избавиться, достаточно жидкость прокипятить», — указал эколог.

Интересно Колодец — открытый источник водоснабжения, в который всегда могут попасть различные химические вещества, биологические объекты, удобрения и просто мусор, отмечал в беседе с «Газетой.Ru» ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. «Колодец необходимо регулярно обслуживать и чистить. А в случае, если колодец находится на даче и используется только в теплое время года, подготовке колодца к дачному сезону следует уделить особое внимание. Но делать это нужно только после полного схода снега, учитывая возможное случайное поступление „верховой“ воды», — указал специалист.

Еще один возможный побочный продукт в воде — хлороформ. Появляется он в процессе хлорирования, то есть при химической реакции между хлором, используемым для обеззараживания, и природными органическими веществами, которые всегда присутствуют в исходной воде — продукты разложения растительности. К факторам, которые влияют на образование хлороформа, относят концентрацию природных органических веществ, дозу хлора, температуру и рН воды, а также время контакта хлора с водой.

Такие параметры, как кислотность, растворенные соли и окислительно-восстановительный потенциал, можно определить с помощью домашних TDS-метра, PH-метра и ОВП-метра. Еще один способ проверить наличие примесей — капнуть каплю водопроводной или колодезной воды на зеркало или стекло. Когда она испарится, на поверхности не должно остаться никакого осадка. Если он есть — в воде также что-то присутствует.

Либо можно дать воде отстояться в течение нескольких дней в темноте. Если жидкость стала зеленоватой, начала плохо пахнуть или появился осадок — это признаки некачественной воды.

Другой показатель плохой жидкости — при растворении марганцовки вода становится желтоватой. Такую воду пить нельзя. Розовый цвет жидкости говорит о норме. Поваров обратил особое внимание, что вода из колодца может быть опасна для людей зрелого и пожилого возраста. «В ней много гуминовых кислот, которые поступают из почвы. Это может приводить к камнеобразованию в почках. Я в свое время так попал в больницу. Еще там много железа, марганца, что тоже довольно опасно», — объяснил Поваров.