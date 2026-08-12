В России разработали метод выращивания зубов вместо утраченных

Российские ученые научились получать стволовые клетки из молочных зубов, что может помочь в будущем в выращивании зачатков зубов для их дальнейшей пересадки пациентам. Об этом ТАСС рассказал ректор учебного заведения, главный внештатный специалист стоматолог Минздрава России Олег Янушевич.

Этот метод освоили ученые Российского университета медицины Минздрава. При этом попытки вырастить зубы человека ведутся с 2002 года, в том числе в Японии, США, Австралии и еще нескольких странах.

Японским ученым удалось достичь большего прогресса. Они провели опыты на крысах, показав, что можно вырастить зуб определенной формы, с нужной функцией и назначением.

«В рамках нашего исследования мы научились получать стволовые клетки из удаленных молочных зубов, что в будущем могло бы стать серьезным подспорьем для формирования криобанка стволовых клеток. Из них в дальнейшем можно было бы выращивать зачатки зуба и производить пересадку», — сказал Янушевич.

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