Врач-стоматолог Кузьмин подчеркнул, что установка имплантов может влиять на форму лица

Врач-стоматолог-хирург-имплантолог, эксперт бренда Alpha — Bio Tec Игорь Кузьмин отметил, что изменения зависят от состояния зубов и мягких тканей, а также от потери костной опоры. Об этом сообщили «Известия» .

По словам специалиста, структура лица определяется костью, мышцами и мягкими тканями. Если зуб удален и не заменен вовремя, кость теряет объем, что приводит к углублению носогубных складок и размытию овала лица.

Кузьмин пояснил, что импланты помогают восстановить высоту прикуса и поддержать мягкие ткани, особенно у пациентов с длительной потерей зубов и атрофией костной ткани. Он также подчеркнул, что иногда визуальные изменения связывают с уменьшением мышечного напряжения после устранения боли.

«Импланты и протезирование — это прежде всего способ восстановить функцию, жевание и предотвратить дальнейшую потерю костной ткани. Косметический эффект может быть приятным дополнением, но не гарантированным результатом», — добавил врач.

Важно помнить, что реальные изменения зависят от исходного состояния зубов и клинической картины. Визуально «похудевшее» лицо часто связано с восстановлением мягких тканей и коррекцией прикуса, а не с уменьшением веса.