Путин рассказал о попытках в мире «подзакрыть» научное сотрудничество

Попытки отдельных государств «подзакрыть» международное научное сотрудничество не дают результата. Об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых .

Глава государства отметил, что, несмотря на стремление стран ограничивать доступ к специальным или прикладным исследованиям — особенно связанным с оборонными отраслями, — в итоге научные достижения становятся достоянием всего человечества.

«Конечно, есть специальные исследования, есть сугубо прикладные, связанные с оборонными отраслями. Все государства в мире так или иначе стараются подзакрыть эти темы», — заявил он.

Путин подчеркнул, что государство продолжит поддерживать ученых. По его словам, Россия и дальше будет софинансировать работу ведущих специалистов через систему грантов. Он также сообщил, что для молодых специалистов рассматриваются дополнительные механизмы поддержки, отметив, что государству важно помочь самым талантливым исследователям, которые только начинают свой путь.

Ранее на Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey — 2025: «Путешествие в мир искусственного интеллекта» президенту показали первого отечественного антропоморфного робота, разработанного Сбером.