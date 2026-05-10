Ученые создали лекарство от генетической склонности к плохому холестерину

Наследственным заболеванием гиперхолестеринемией, когда плохой холестерин накапливается в организме человека, страдала даже героиня картины художника Леонардо да Винчи «Мона Лиза». На ее руках специалисты обнаружили скопления жира. Исследователи из Медицинского университета Южной Каролины нашли способ борьбы с опасным заболеванием в ходе эксперимента, опубликовав его результаты в журнале Communications Biology .

Холестеринемия возникает из-за мутации липопротеидов, доставляющих холестерин в печень, где он расщепляется. Врачи назначают таким пациентам статины: они повышают уровень производства липопротеидов. Но помогают такие лекарства не всем.

Американские исследователи нашли способ, как обойти мутацию и снизить количество вредного холестерина без липопротеидов. Для этого они вырастили в лаборатории клетки печени человека и на них проверили около 130 тысяч химических веществ, способных сократить количество белка, из которого состоит плохой холестерин.

Работа оказалась успешной. Ученые нашли не одно, а целую группу веществ, способную снизить уровень холестерина у пациентов, которым не помогают даже липиды.

В ходе дальнейших экспериментов генетики столкнулись с тем, что на обычных мышах препараты не работали. Поэтому они при помощи стволовых клеток создали новых подопытных животных с человеческой печенью и получили необходимый эффект.

В минувший четверг, 7 мая, журнал Science Daily опубликовал исследование британских ученых, изучавших одноклеточный организм, нарушающий функции генетики. У любого живого существа существует три кодона, каждый из которых представляет собой последовательность трех нуклеотидов ДНК. Все они связаны между собой.

В случае найденного организма все кодоны работали по отдельности. Один останавливал синтез белка, второй кодировал аминокислоту лизин, а третий — глутаминовую кислоту.