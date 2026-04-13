Гендиректор НПО Лавочкина Марфин сообщил о планах РФ отправить шесть миссий к Луне за 10 лет

В рамках первой Недели космоса, посвященной 65-летию полета Юрия Гагарина, генеральный директор Научно-производственного объединения им. Лавочкина Василий Васильевич Марфин рассказал о планах по освоению Луны в беседе с радио «КП» .

По словам эксперта, Россия активно разрабатывает программу по исследованию спутника Земли. В ближайшие 10 лет планируется осуществить шесть миссий, включая создание лунной электростанции.

Российская академия наук готовит планы на 60 лет вперед, рассматривая как автоматическое, так и пилотируемое освоение Луны, а также создание долговременных баз. На Луне будет установлен телескоп, который позволит получать знания о Вселенной без влияния атмосферы Земли.

Кроме того, Марфин подчеркнул важность собственной группировки метеорологических спутников для России, добавил сайт KP.RU.