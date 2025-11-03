В России нашли новый вид древнего гигантского медведя

Ученые установили и описали новый вид вымершего гигантского медведя — уракан Борисяка, обитавшего на территории современной России около пяти-шести миллионов лет назад. Об этом РИА «Новости» сообщил директор Палеонтологического института РАН Алексей Лопатин.

По его словам, животное входило в вымершую группу медведей, родственной большим пандам.

«Я назвал его ураканом Борисяка в честь первого директора Палеонтологического института академика Борисяка Алексея Алексеевича, который изучал ископаемых медведей», — рассказал Лопатин.

Ученый отметил, что данный вид по величине сравнится с самыми крупными современными бурыми медведями, которые весят более 700 килограммов.

«Как и все ураканы, это был способный к быстрому бегу крупный и активный хищник», — добавил он.

Исследование провели на останках возрастом около 5,5 миллиона лет, обнаруженных Ставропольском крае.

Ранее тушу годовалого мамонтенка возрастом 50 тысяч лет обнаружили в Якутии.