В России начали работать над вакциной против аллергии на пыльцу амброзии

В России разрабатывают вакцину от аллергии на амброзийную пыльцу, сейчас она находится на этапе доклинических испытаний. Об этом заявил главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава Муса Хаитов на Форуме будущих технологий .

«На сегодняшний день мы работаем над созданием вакцины против пыльцы амброзии. Это очень большая проблема в южных регионах нашей страны», — сказал он.

Также на форуме выступил российский лидер Владимир Путин. Он поручил правительству создать инструменты для защиты внутреннего рынка биотехнологий и оказания содействия российским предприятиям в этой сфере.

По его словам, отечественные биотех-компании должны осуществлять долгосрочные планы и быстро окупать инвестиции. Кроме того, необходимо подготовить варианты внедрения биотехнологических разработок в экономику и социальную сферу.