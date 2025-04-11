В РАН раскрыли, когда могут начаться пилотируемые полеты на Луну

Пилотируемые полеты на Луну могут начаться уже во время эксплуатации Российской орбитальной станции (РОС). Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатолий Петрукович.

«Это не значит, что мы сначала должны десять лет отлетать на МКС и РОС, а потом лететь к Луне. Наверное, это все будет проходить параллельно», — сказал он.

Он подчеркнул, что первые полеты на спутник Земли будут непродолжительными. Они помогут получить опыт для более долгосрочных полетов на станции.

Кроме того, Петрукович добавил, что околоземные станции, несмотря на развитие полетов на Луну и Марс, в любом случае остаются востребованными как для ученых, так и для туристов.

Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев рассказал, когда состоится отправка экспедиций на Марс. По его оценкам, такой полет обойдется в триллион долларов. На создание проекта и проведение необходимых для этого исследований уйдет не меньше 30 лет.