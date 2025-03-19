Эксперт Моисеев: разработка экспедиции на Марс потребует не менее 30 лет

Проект отправки экспедиции на Марс придется разрабатывать с нуля, потратив минимум 30 лет при хорошем финансировании. Об этом заявил глава Института космической политики Иван Моисеев в интервью Национальной Службе Новостей.
По словам эксперта, такой полет обойдется в триллион долларов, что эквивалентно десяти состояниям Илона Маска. Моисеев подчеркнул, что сначала нужно создать проект и провести исследования, на что уйдут годы.
Расстояние до Марса значительно больше, чем до Луны, и требуются новые технологии для защиты космонавтов от радиации и длительного воздействия невесомости, отметил собеседник сайта.
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