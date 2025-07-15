В РАН добились уникальных результатов в области гиперзвука

Российские ученые получили уникальные результаты в исследованиях в области гиперзвука. Об этом во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным заявил глава Российской академии наук Геннадий Красников.

Выдающиеся результаты специалистов РАН он отметил, когда рассказывал Путину о ходе фундаментальных научных исследований для обороны и безопасности страны. Красников подчеркнул, что их запустили в конце 2023 года после длительного перерыва.

«У нас все исследования востребованные, они согласованы с генеральными конструкторами по вооружению и генеральными технологами, которые утверждены. <…> Отдельно доложу по итогам шестой подпрограммы, потому что уникальные результаты получаются у нас и по гиперзвуку, и по другим работам», — сказал он.

Во время встречи российского лидера и главы РАН обсуждались экспертная, научная и научно-методическая деятельность Российской академии наук.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков раскритиковал сообщение США о создании гиперзвуковой системы Talon-A.