Военный эксперт Алексей Леонков раскритиковал заявление США о создании гиперзвуковой системы Talon-A. Данный комплекс фактически относится к классу авиационно-космических аппаратов и не обладает характеристиками настоящего гиперзвукового оружия, способного маневрировать и менять траекторию полета, рассказал специалист в беседе с Life .

Он отметил, что Talon-A основан на давно известной концепции воздушного старта, успешно освоенной еще в Советском Союзе. Эксперт назвал заявления американцев попыткой замаскировать отставание в данной области и привлечь внимание, сообщил сайт «ФедералПресс».

Леонков добавил, что российские разработки, такие как «Орешник», намного превосходят американские аналоги и способны обеспечить доминирование в сфере гиперзвука. Таким образом, реальный уровень американских технологий значительно ниже заявленного, подчеркивая достижения российских ученых и инженеров.