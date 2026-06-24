В Нижнем Новгороде состоялось открытие Нижегородского центра развития промышленной робототехники

Во вторник, 23 июня, в Нижнем Новгороде на базе Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева состоялось торжественное открытие Нижегородского центра развития промышленной робототехники. Это событие стало важным шагом в развитии технологий и автоматизации на промышленных предприятиях региона, написало НИА «Нижний Новгород» .

По словам губернатора Глеба Никитина, новый центр будет служить площадкой для ознакомления как с мировыми, так и с отечественными робототехническими решениями, ориентированными на российских производителей. Специалисты центра и университета будут активно выезжать на предприятия для анализа производственных процессов и выявления участков, где внедрение роботизированных ячеек может значительно повысить производительность труда.

Губернатор отметил, что внедрение таких технологий, безусловно, принесет экономический эффект. Он выразил уверенность в том, что услуги технологического консалтинга и аудита, предлагаемые центром, будут востребованы среди промышленных предприятий региона. Уже озвучен план, согласно которому ежегодно до 15 заводов будут проходить аудит, что поможет им оптимизировать свои процессы и повысить эффективность.