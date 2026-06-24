В НИИ пульмонологии ФМБА России впервые провели операцию на легких с помощью робота

В НИИ пульмонологии Федерального медико-биологического агентства России впервые провели инновационную операцию на легких с применением робота. Врач удаляет пациенту раковую опухоль размером около четырех сантиметров, выполняя необходимые манипуляции через консоль управления, написал сайт телеканала «Звезда» .

Торакальный хирург Виталий Данилов, имеющий более 20 лет опыта и более семи тысяч успешных операций в области пульмонологии, управляет роботом, который выполняет точные надрезы в области грудной клетки.

Робот-ассистент состоит из трех частей: консоли управления, модуля преобразования и механической части с манипуляторами. Эта система позволяет проводить операции с минимальной инвазивностью, снижая кровопотерю и травматичность.

«Рак легкого в настоящий момент начинает выходить на лидирующие позиции по заболеваемости и смертности не только в России, но и в мире. Соответственно, все наши пациенты могут получать в замкнутом цикле лечение в полном объеме», — рассказывает заведующий отделением торакальной хирургии НИИ пульмонологии ФМБА России Виталий Данилов.

С появлением робота-ассистента специалисты центра смогут проводить минимум две операции в день, что позволит значительно увеличить количество операций и число пролеченных пациентов.