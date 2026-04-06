Экипаж Artemis II впервые увидел обратную сторону Луны

Экипаж миссии Artemis II достиг окрестностей Луны, увидел ее обратную сторону и вскоре удалится от Земли на рекордное расстояние. Об этом сообщило агентство Reuters .

Ранним утром в понедельник корабль с четырьмя членами экипажа вошел в сферу гравитационного влияния Луны. В состав команды вошли астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и канадский астронавт Джереми Хансен.

Во время полета капсула Orion должна будет отдалиться от Земли на максимальное расстояние. Примерно в 19:05 по восточному времени она окажется от поверхности планеты примерно в 252 757 милях (примерно в 407 тысячах километров). Это на 4102 мили (более 6600 километров) дальше рекорда, который установил экипаж Apollo 13 еще 56 лет назад.

Облет Луны должен начаться во второй половине дня по восточному времени и продлиться около шести часов. В это время Луна временно закроет корабль от сети дальней космической связи NASA, из-за чего ожидаются перебои связи.

Во время облета астронавты планируют сделать детальные снимки Луны через иллюминаторы капсулы. Журналисты отметили, что экипажу должен был открыться редкий вид на солнечный свет, который огибает края спутника.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что лунная миссия NASA Artemis II знаменует начало новой эры в освоении Луны — эры разработки ее ресурсов.