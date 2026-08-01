В Мурманской области нашли стоящий дороже золота минерал

Исследователи из Кольского научного центра РАН, СПбГУ и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана нашли новый минерал в Кировском руднике Хибинского массива. Находке присвоили название «кольский ашкрофтин», сообщили РИА «Новости» в Минобрнауки.

В министерстве отметили, что в состав камня входит редкоземельный элемент иттрий. Это уже не просто красивый камень, а таблица Менделеева в одном кристалле.

«Средняя цена даже не за отдельный минерал, а лишь за его налет на породе составляет 145 долларов за миллиметр, что значительно превосходит стоимость золота», — подчеркнули в Минобрнауки.

Химический состав кольского образца содержит также фтор, марганец и кальций. Это делает минерал уникальным. Кроме того, его структура входит в группу самых сложных минеральных структур, о которых известно науке.

Ранее в Архангельской области горнодобытчики нашли алмаз весом более 228 карат.