В мае можно будет наблюдать два полнолуния

Май 2026 года станет месяцем сразу двух полнолуний, второе из которых называют «голубой» Луной. Об этом сообщили ТАСС в Московском планетарии.

Первое полнолуние ожидают 1 мая в 20:25 по московскому времени, второе — 31 мая в 11:47. При этом «голубая» Луна не связана с цветом спутника: название происходит от английского выражения once in a blue moon, означающего редкое событие.

Два полнолуния в одном месяце — явление нечастое. Оно связано с тем, что лунный цикл длится 29,53 дня, что немного меньше календарного месяца, из-за чего периодически возникает «лишнее» полнолуние.

Последнее такое совпадение приходилось на 30 августа 2023 года, а следующее будет 31 декабря 2028 года.