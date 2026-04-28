Цветочное полнолуние и Голубая Луна: когда случится редкий астрономический дуэт в 2026 году
Май 2026 года порадует любителей астрономии сразу двумя полнолуниями: 1 мая — Цветочное, а 31 мая — Голубая Луна, которая к тому же окажется микролунием. Почему они так называются, меняют ли цвет на самом деле, как часто случаются два полнолуния в одном месяце, какие ритуалы помогут в этот энергетически насыщенный момент привлечь деньги, а от каких дел лучше отказаться — в материале 360.ru.
В чем уникальность майских полнолуний
В последнем весеннем месяце 2026 года случится сразу два крупных астрономических события: Цветочное полнолуние 1 мая и Голубая луна 31 мая.
Их уникальность заключается в том, что за один месяц случится сразу два полнолуния, что бывает довольно редко, рассказал 360.ru заведующий лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН и доктор наук Сергей Богачев.
«Полнолуния разделены интервалом в 29,5 дня, поэтому такое возможно, если первое приходится на самое начало месяца, то есть первое число, а сам месяц должен иметь 31 день», — отметил эксперт.
Последнее такое совпадение приходилось на 30 августа 2023 года, а следующее будет 31 декабря 2028 года.
Почему майские полнолуния так назвали
Название «Голубая луна» происходит от английской поговорки «когда Луна будет голубой», то есть очень редко — отечественный аналог «когда рак на горе свиснет». К реальному цвету естественного спутника Земли это наименование не имеет никакого отношения, отметил Богачев.
Цветочное полнолуние назвали так благодаря северо-американскому календарю индейцев и первых переселенцев. Как правило, на первую в мае полную луну приходится время пика цветения растений.
Когда в мае-2026 случится микролуние и что это
Помимо описанных выше астрономических события, май совместил в себе еще и микролуние — это явление, когда Луна раз в год отдаляется от Земли на максимальное расстояние, за счет чего ее размеры с нашей планеты кажутся очень маленькими, а сам естественный спутник имеет неяркое свечение, объяснил астроном.
Момент, когда Луна один раз в год приближается к Земле на минимальное расстояние и видна в самом большом размере называют суперлунием. В прошлый раз это случалось в ноябре прошлого года.
В 2026 году микролуние нужно ждать 31 мая.
Где и как посмотреть майские полнолуния в 2026 году в Москве и Подмосковье
Никакие специальные приборы, чтобы увидеть полнолуние, не нужны.
«Для созерцания достаточно просто чистого неба. Луна взойдет сразу после восхода солнца с противоположной стороны. Нужно понаблюдать, где сядет солнце и повернуться к ней спиной. Главное — иметь чистый горизонт, так как луна будет довольно низко над ним», — посоветовал Богачев.
Если планируется наблюдать за полнолуниями в городе, следует поискать место, где восток не будут заслонять многоэтажные дома.
Как майские полнолуния 2026 года повлияют на события в мире
Полнолуние 1 мая будет находится в знаке Скорпионе, рассказал 360.ru таролог и астролог Борис Зак.
«Это пиковая энергия, которая выводит на первый план вопросы подавленных эмоций, внутренних блоков, чужих финансов и кризисных ситуаций», — отметил эксперт.
На мировом уровне в мае астролог ожидает напряжение, связанное с финансами.
Могут снова поднять вопрос об использовании замороженных российских активов, создать условия, при которых будет новый скачок цен на нефть (на это указывает Луна, находящаяся в водном знаке). Высока вероятность обострения тем с долговыми обязательствами бизнеса и государств.
Полнолуние 31 мая будет проходить в знаке Стрельца, что, наоборот, создаст благоприятные условия для переговоров в мире. Если полная луна в Скорпионе могла обозначить проблемные вопросы между государствами, то полнолуние в Стрельце сможет их примирить и привести к согласию и сотрудничеству по многим вопросам.
Как майские полнолуния 2026 года повлияют на людей
Полнолуние 1 мая в Скорпионе заставит переоценить инвестиции и вернуть долги.
«Эмоционально и психологически полнолуние в Скорпионе — это удачное время для проработки внутренних блоков и обид. Многие из них как раз вылезут на поверхность, поэтому лучше подготовиться либо к самостоятельной их проработке, либо к работе со специалистом. Если такой возможности нет, необходимо, как минимум, найти экологичный способ сбросить напряжение», — отметил Зак.
Кроме того, Скорпион — это знак трансформации. Тут и на мировом, и на личном уровнях будут конфликты и проблемы, которые заведут людей в тупик, однако они так же резко решатся, что, впрочем, не будет говорить об их окончании — скорее найдется понимание, куда двигаться дальше.
Также полнолуние в начале мая поможет понять, что уже отжило и можно «отрубить», чтобы этот груз прошлого не тянул человека назад.
Полнолуние 31 мая в Стрельце станет проверкой целей и желаний, сформулированных на новолуние 16 мая. Во многом оно поможет навести порядок в финансах.
«Если на полнолуние в Скорпионе поднимался вопрос оценки инвестиций и возврата долгов, то на полнолуние в Стрельце встанет вопрос о необходимости дополнительных инвестиций и расширения того дела, которым занят человек», — отметил Зак.
В этот период астролог порекомендовал отправиться в поездку, лучше заграничную, наладить контакты с иностранцами, обратить пристальное внимание на юридические вопросы, пересмотреть свои убеждения, чтобы шире взглянуть на мир. Соблюдение советов эксперта поможет в достижения поставленных целей.
Что нельзя делать в майские полнолуния — 2026
В полнолуние 1 мая не рекомендуется:
- рвать отношения на эмоциях;
- принимать необдуманные финансовые решения;
- ссориться;
- пытаться кого-то обвинить в собственных ошибках;
- подавлять эмоции, особенно негативные.
А вот чего стоит избегать в полнолуние 31 мая в Стрельце:
- Навязывать свою «единственно верную» точку зрения;
- Ссориться, особенно из-за мелочей;
- Экономить на себе;
- Брать больше, чем можно на себя взять.
Ритуалы для полнолуний в мае-2026
Так как оба полнолуния тесно связаны с финансами, будет полезно провести в эти дни особые ритуалы для привлечения денег.
«В полнолуние в Скорпионе лучше делать ритуалы на выход из финансового тупика, а в полнолуние в Стрельце — на расширение финансовых возможностей», — подчеркнул Зак.
Самый простой ритуал заключается в следующем:
- На бумаге написать намерение, например, «Выйти из финансового тупика на текущем месте работы и в ближайший месяц получить увеличение заработной платы на 20%».
- Зажечь свечу и трижды произнести над ней записанное намерение;
- Сжечь бумагу, добавив слова «Да будет так» и дать свече полностью прогореть;
- Отпустить желание — не нужно думать о нем каждый день. В идеале вообще забыть про него, но не забывать ловить возможности, которые в этот период будет подкидывать судьба.