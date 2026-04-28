28 апреля 2026 09:39 Цветочное полнолуние и Голубая Луна: когда случится редкий астрономический дуэт в 2026 году 0 0 0 Фото: Frank Hammerschmidt/dpa / www.globallookpress.com Интересное

Инвестиции

Долги

Луна

Отношения

Работа

Переговоры

Бизнес

Деньги

Солнце

Астрономия

Гороскопы

Май 2026 года порадует любителей астрономии сразу двумя полнолуниями: 1 мая — Цветочное, а 31 мая — Голубая Луна, которая к тому же окажется микролунием. Почему они так называются, меняют ли цвет на самом деле, как часто случаются два полнолуния в одном месяце, какие ритуалы помогут в этот энергетически насыщенный момент привлечь деньги, а от каких дел лучше отказаться — в материале 360.ru.

В чем уникальность майских полнолуний В последнем весеннем месяце 2026 года случится сразу два крупных астрономических события: Цветочное полнолуние 1 мая и Голубая луна 31 мая. Их уникальность заключается в том, что за один месяц случится сразу два полнолуния, что бывает довольно редко, рассказал 360.ru заведующий лаборатории солнечной астрономии института космических исследований РАН и доктор наук Сергей Богачев. «Полнолуния разделены интервалом в 29,5 дня, поэтому такое возможно, если первое приходится на самое начало месяца, то есть первое число, а сам месяц должен иметь 31 день», — отметил эксперт. Последнее такое совпадение приходилось на 30 августа 2023 года, а следующее будет 31 декабря 2028 года.

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему майские полнолуния так назвали Название «Голубая луна» происходит от английской поговорки «когда Луна будет голубой», то есть очень редко — отечественный аналог «когда рак на горе свиснет». К реальному цвету естественного спутника Земли это наименование не имеет никакого отношения, отметил Богачев. Цветочное полнолуние назвали так благодаря северо-американскому календарю индейцев и первых переселенцев. Как правило, на первую в мае полную луну приходится время пика цветения растений. Когда в мае-2026 случится микролуние и что это Помимо описанных выше астрономических события, май совместил в себе еще и микролуние — это явление, когда Луна раз в год отдаляется от Земли на максимальное расстояние, за счет чего ее размеры с нашей планеты кажутся очень маленькими, а сам естественный спутник имеет неяркое свечение, объяснил астроном.

Интересно Момент, когда Луна один раз в год приближается к Земле на минимальное расстояние и видна в самом большом размере называют суперлунием. В прошлый раз это случалось в ноябре прошлого года.

В 2026 году микролуние нужно ждать 31 мая.

Фото: Луна на небе в городе Дзержинский / Медиасток.рф

Где и как посмотреть майские полнолуния в 2026 году в Москве и Подмосковье Никакие специальные приборы, чтобы увидеть полнолуние, не нужны. «Для созерцания достаточно просто чистого неба. Луна взойдет сразу после восхода солнца с противоположной стороны. Нужно понаблюдать, где сядет солнце и повернуться к ней спиной. Главное — иметь чистый горизонт, так как луна будет довольно низко над ним», — посоветовал Богачев. Если планируется наблюдать за полнолуниями в городе, следует поискать место, где восток не будут заслонять многоэтажные дома. Как майские полнолуния 2026 года повлияют на события в мире Полнолуние 1 мая будет находится в знаке Скорпионе, рассказал 360.ru таролог и астролог Борис Зак. «Это пиковая энергия, которая выводит на первый план вопросы подавленных эмоций, внутренних блоков, чужих финансов и кризисных ситуаций», — отметил эксперт. На мировом уровне в мае астролог ожидает напряжение, связанное с финансами.

Могут снова поднять вопрос об использовании замороженных российских активов, создать условия, при которых будет новый скачок цен на нефть (на это указывает Луна, находящаяся в водном знаке). Высока вероятность обострения тем с долговыми обязательствами бизнеса и государств. Борис Зак

Полнолуние 31 мая будет проходить в знаке Стрельца, что, наоборот, создаст благоприятные условия для переговоров в мире. Если полная луна в Скорпионе могла обозначить проблемные вопросы между государствами, то полнолуние в Стрельце сможет их примирить и привести к согласию и сотрудничеству по многим вопросам.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Как майские полнолуния 2026 года повлияют на людей Полнолуние 1 мая в Скорпионе заставит переоценить инвестиции и вернуть долги. «Эмоционально и психологически полнолуние в Скорпионе — это удачное время для проработки внутренних блоков и обид. Многие из них как раз вылезут на поверхность, поэтому лучше подготовиться либо к самостоятельной их проработке, либо к работе со специалистом. Если такой возможности нет, необходимо, как минимум, найти экологичный способ сбросить напряжение», — отметил Зак. Кроме того, Скорпион — это знак трансформации. Тут и на мировом, и на личном уровнях будут конфликты и проблемы, которые заведут людей в тупик, однако они так же резко решатся, что, впрочем, не будет говорить об их окончании — скорее найдется понимание, куда двигаться дальше. Также полнолуние в начале мая поможет понять, что уже отжило и можно «отрубить», чтобы этот груз прошлого не тянул человека назад.

Фото: NASA/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Полнолуние 31 мая в Стрельце станет проверкой целей и желаний, сформулированных на новолуние 16 мая. Во многом оно поможет навести порядок в финансах. «Если на полнолуние в Скорпионе поднимался вопрос оценки инвестиций и возврата долгов, то на полнолуние в Стрельце встанет вопрос о необходимости дополнительных инвестиций и расширения того дела, которым занят человек», — отметил Зак. В этот период астролог порекомендовал отправиться в поездку, лучше заграничную, наладить контакты с иностранцами, обратить пристальное внимание на юридические вопросы, пересмотреть свои убеждения, чтобы шире взглянуть на мир. Соблюдение советов эксперта поможет в достижения поставленных целей.

Фото: Razmik Zackaryan/URA.RU / www.globallookpress.com

Что нельзя делать в майские полнолуния — 2026 В полнолуние 1 мая не рекомендуется: рвать отношения на эмоциях;

принимать необдуманные финансовые решения;

ссориться;

пытаться кого-то обвинить в собственных ошибках;

подавлять эмоции, особенно негативные. А вот чего стоит избегать в полнолуние 31 мая в Стрельце: Навязывать свою «единственно верную» точку зрения;

Ссориться, особенно из-за мелочей;

Экономить на себе;

Брать больше, чем можно на себя взять.

Фото: Seleznev Pavel/news.ru / www.globallookpress.com

Ритуалы для полнолуний в мае-2026 Так как оба полнолуния тесно связаны с финансами, будет полезно провести в эти дни особые ритуалы для привлечения денег. «В полнолуние в Скорпионе лучше делать ритуалы на выход из финансового тупика, а в полнолуние в Стрельце — на расширение финансовых возможностей», — подчеркнул Зак. Самый простой ритуал заключается в следующем: На бумаге написать намерение, например, «Выйти из финансового тупика на текущем месте работы и в ближайший месяц получить увеличение заработной платы на 20%».

Зажечь свечу и трижды произнести над ней записанное намерение;

Сжечь бумагу, добавив слова «Да будет так» и дать свече полностью прогореть;

Отпустить желание — не нужно думать о нем каждый день. В идеале вообще забыть про него, но не забывать ловить возможности, которые в этот период будет подкидывать судьба.