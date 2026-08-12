В Краснодаре разработали технологию лечения кариеса без сверления зубов

В Кубанском государственном медицинском университете медики разработали и уже используют на практике технологию лечения кариеса без применения бормашины. Об этом ТАСС рассказал ректор КубГМУ профессор Сергей Алексеенко.

«В терапевтическом отделении [университетской клиники] мы лечим кариес на начальном этапе без бормашины — благодаря сочетанию фторирования и лазерных технологий зубы остаются нетронутыми», — сказал он.

Алексеенко уточнил, что так лечат кариес в стадии пятна. Метод эффективен на 90%, поэтому он становится приоритетным в современной стоматологии.

По его словам, также ведется апробация других технологий. Стоматологи-хирурги уже освоили метод установки имплантатов, позволяющий проводить операцию даже при значительной нехватке костной ткани на верхней челюсти. Это позволяет избежать процедуры синус-лифтинга и снизить финансовую нагрузку на пациента.

Ранее ректор РУМ, главный внештатный специалист стоматолог Минздрава России Олег Янушевич рассказал, что российские ученые разработали метод, который поможет в будущем выращивать зачатки зубов и производить их пересадку для восстановления зубного ряда.