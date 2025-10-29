Гериатр Новоселов усомнился в реальности увеличения средней продолжительности жизни до 120 лет

Врач-гериатр Валерий Новоселов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что увеличение средней продолжительности жизни до 120 лет невозможно без прогресса в геронтологии. На сегодняшний день этот показатель составляет 73,5 года.

Специалист подчеркнул, что без развития науки о старении изменить ситуацию затруднительно.

«Это невозможно. Без науки геронтологии, без вот этих шестеренок, которые крутятся во время старения, мы не сможем изменить этот показатель», — отметил доктор.