В Китае создали первый в мире двигатель для полета со скоростью 16 Махов

Китайские ученые создали первый в мире двигатель на реактивном топливе со скоростью полета до 16 Махов. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

Испытания двигателя с косой детонацией (ODE) прошли успешно.

«Это может стать потенциальным прорывом в области гиперзвуковых двигателей, способным изменить границы возможностей воздушных и космических путешествий», — написали авторы материала.

Новаторские эксперименты состоялись в ударной трубе JF-12 в Пекине, которая имитирует условия полета с высокой скоростью Маха на высоте свыше 40 километров. Специалисты из Китайской академии наук добились устойчивых косых детонационных волн с использованием реактивного топлива RP-3 — обычного керосина.

Согласно результатам исследования, скорость сгорания у этого двигателя оказалась в тысячу раз выше, чем у традиционных прямоточных воздушно-реактивных двигателей, с эксплуатационной способностью от шести до 16 Махов. На этой скорости обычные воздушно-реактивные двигатели не справляются.

В начале января Китай приступил к формированию группы планетарной обороны после обнаружения крупного астероида, который может столкнуться с Землей через семь лет.