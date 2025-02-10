Китай начал подготовку к планетарной обороне из-за крупного астероида

Китай приступил к формированию группы планетарной обороны после обнаружения крупного астероида, который может столкнуться с Землей через семь лет. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

Европейское космическое агентство обновило оценку вероятности столкновения астероида 2024 YR4 с нашей планетой, повысив показатель до 2,2%. По предварительным данным, размеры небесного тела составляют от 40 до 90 метров в ширину.

Центр специальных проектов при китайском госуправлении оборонной науки, техники и промышленности открыл набор сотрудников на «должность по планетарной обороне». На сегодняшний день центр ищет трех специалистов с нужными компетенциями.

По словам ученого Ли Минтао, если 2024 YR4 действительно упадет на Землю, то, вероятнее всего, он рухнет в океан. Это может вызвать мощное цунами.

Ранее на деревню в Кении обрушилось полтонны космического мусора. На территорию округа Макуэни упало разделительное кольцо ракеты-носителя.